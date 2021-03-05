«برقيق» من «اسطنبول»: حينما سقطت «الخلافة العثمانية» هاجمتنا الضباع والثعالب من كل جانب

رثى عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي، والموظف بسفارة ليبيا باسطنبول، دولة “الخلافة العثمانية” في ذكرى سقوطها (3 مارس 1924)، وقال في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” إن: “3 مارس 1924م ذكري مؤلمة لكافة المسلمين وهي الذكري 97 لسقوط الخلافة العثمانية و طرد آل عثمان جميعاً من دولة الخلافة و التحفظ على أموالهم و أملاكهم بأمر من الجمهورية التركية الجديدة التي أسّسها مصطفى كمال أتاتورك بعد سقوط الدولة العثمانية إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى”.

أضاف “برقيق” المعروف بتأييده الوجود التركي في ليبيا: “ذكرى سقوط آخر خلافة إسلامية استمرت منذ عهد أبي بكر الصديق ومن بعده الفاروق عمر وعثمان وعلي حتي السلطان عبدالحميد الثاني فعلياً إلى السلطان عبدالمجيد الثاني رسمياً.. ذكرى تفكك العالم الإسلامي وسيطرة العالم الغربي علينا، ذكرى مؤلمة على كل مسلم و مسلمة، حيث سقطت من كان يحميها و من كان يفتح البلاد لأجل صرخه مسلم أو لحبس أو لذل، و حين سقطت الخلافة سقطت القدس و مكة و المدينة و البلاد الإسلامية بيد الغرباء والخونة، وهاجمنا الضباع و الثعالب من كل جانب” وفق تعبيره.