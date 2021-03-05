«الخليج العربي للنفط»: تعزيز أسطول النقل بعدد من الآليات الثقيلة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن تعزيز أسطول النقل لديها بعدد من الآليات الثقيلة الحديثة، خلال الشهور القليلة الماضية.

وأوضح مدير إدارة النقل بالشركة، فرج البرعصي، أن إدارة النقل تمكنت في الشهور القليلة الماضية من توفير عدد من الآليات الثقيلة الحديثة، منها جرافاتان (كاشيك) ورافعتان شوكيتين نوع كاتربيلر ورافعة سلكية متطورة نوع قروف حمولة 60 طنا.

وبحسب البرعصي، تم تعزيز الأسطول أربع رؤوس جر نوع مرسيدس، وأربع مقطورات لحمل الآليات والمعدات الثقيلة، والتي سيتم توزيعها على أقسام النقل بالحقول خلال الأسبوع القادم للانضمام لأسطول الشركة لسد النقص الكبير الحاصل في مثل هذه الآليات الثقيلة، والتي لم تقم الشركة بتوريدها منذ حقبة الثمانينيات.

وتابع أن هناك عددا من الآليات والمعدات سيتم توريدها في الفترة القريبة القادمة، وجميعها من الأنواع الحديثة المتطورة ذات الجودة العالية، مضيفا أن إدارة النقل ستكون أكثر قدرة وسرعة في توفير المساندة اللوجستية المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج والصيانة بالشركة والحد من التكاليف المتصاعدة لأعمال النقل المؤجرة وتقليل مصروفات إيجار الآليات.

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