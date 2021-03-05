تعزيز أسطول النقل بشركة الخليج العربي بعدد من الآليات الثقيلة

أعلن مدير إدارة النقل بشركة الخليج العربي للنفط فرج البرعصي ،عن تمكن الشركة خلال الشهور الماضية ،من توفير عدد من الآليات الثقيلة الحديثة .

وقالت الشركة أن هذه الآليات منها عدد جرافاتين ( كاشيك ) ورافعتين شوكيتين نوع كاتربيلر ورافعة سلكية متطورة نوع قروف حمولة ستين طن وعدد اربع رؤوس جر نوع مرسيدس وعدد اربع مقطورات لحمل الآليات والمعدات الثقيلة.

و سيتم توزيعها على اقسام النقل بالحقول خلال الإسبوع القادم للإنضمام لإسطول الشركة لسد النقص الكبير الحاصل في مثل هذه الآليات الثقيلة والتي لم تقم الشركة بتوريدها منذ حقبة الثمانينيات .مشيرة أن هناك العديد من الآليات والمعدات التي سيتم توريدها في الفترة القريبة القادمة وجميعها من الأنواع الحديثة المتطورة ذات الجودة العالية ، وبهذا سوف تكون إدارة النقل أكثر قدرة وسرعة في توفير المساندة اللوجستية المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج والصيانة بالشركة والحد من التكاليف المتصاعدة لأعمال النقل المؤجرة وتقليل مصروفات إيجار الآليات .

و أضاف ان كل هذه الانجازات ماكانت ان تتأتى لولا دعم السيد اشرف محمد العبار عضو لجنة الادارة وحرصه على تقديم كافة التسهيلات