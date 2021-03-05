ليبيا
القيادات الليبية الشابة تقترح إطلاق حوار مجتمعي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
05 March, 2021
إلتقى الكابتن طيار محمد السبتي أبوشعالة ممثلا لحركة القيادات الليبية الشابة ،اليوم الجمعة ،رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
و تم التطرق خلال اللقاء إلى عملية نيل الثقة من مجلس النواب و إلى أهمية إتاحة دور أكبر و أوسع للمرآة و الشباب في المرحلة المقبلة و ضرورة العمل على تكاثف الجهود لتحقيق المزيد من الإستقرار لأجل التنمية المستدامة و الرخاء الاقتصادي في ليبيا .
و تقدم السبتي بأسم حركة القيادات الليبية الشابة بمقترح إطلاق حوار مجتمعي و إشراك كل الليبيين في إدارة الدولة الليبية بدون استثناء لأحد ،كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديات الكبيرة المقبلة أمام الحكومة المتمثلة في ملفات الأمن و الأنتخابات و وباء كورونا و توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة .
كما تناول خلال اللقاء الأهمية الأستراتيجية في تحسين و تطوير الأداء الإداري للجهات و المؤسسات الحكومية المختلفة فتحسين الأداء يساهم في تطوير و تقدم المجتمع الليبي .
و أستعرض الكابتن طيار محمد السبتي أبوشعالة مع المهندس عبد الحميد الدبيبة الوضع المالي لشركات و أجهزة الطيران المتنوعة و أقترح على السيد رئيس الحكومة ضرورة العمل على تحسين الأداء الإداري لقطاع الطيران المدني في ليبيا بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
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