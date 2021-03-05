كوبيتش يبحث في موسكو مع لافروف وبوغدانوف التطورات في ليبيا

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أمس في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه، ميخائيل بوغدانوف، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك سبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد الطرفان على الحاجة الملحة للمضي قدما في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي، وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية.

وفي هذا الصدد، حث الطرفان مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر لمناقشة والنظر في التصويت على الثقة لحكومة دبيبة.

من جانبه جدد لافروف دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة، وموحدة.

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