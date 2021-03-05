ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

05 March, 2021

تسلمت السفارة الليبية بالنمسا من حكومة ولاية ستيريا النمساوية الخميس، رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا الذي يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75 سنة، تم تهريبها من ليبيا من قبل النازيين إبان أحداث الحرب العالمية الثانية.

وبحسب بيان السفارة الليبية بجمهورية النمسا الاتحادية، فقد استلمت القطعة الأثرية من المتحف العالمى بغراتس، خلال حفل رسمي أقيم بولاية ستيريا النمساوية حضره سفير ليبيا لدى النمسا وسفير النمسا لدى ليبيا، وأنه سيتم تسليمه قريبا إلى متحف سوسة الأثري.