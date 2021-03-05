الجرندي وشكري يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

الملف الليبي كان حاضرا أيضا في المباحثات التي أجراها أمس في القاهرة وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مع نظيره المصري، سامح شكري.

وحسب الخارجية التونسية، فقد أعرب الجرندي عن الارتياح العميق للتقدم المحرز في اختيار القيادات الليبية الجديدة، واستكمال المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مشددا على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة للبناء على الزخم الإيجابي الحالي الذي يحظى به الملف الليبي، وبما يتيح لدول الجوار المباشر لليبيا الاضطلاع بدور أكثر فاعلية ونجاعة في مرافقة ومساعدة الليبيين في المرحلة الراهنة.

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