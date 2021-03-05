ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 March, 2021

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا طرابلس خليفة البكوش إن ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد، وليس كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية.

وقال البكوش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” ،إن مبادرة كوفاكس وعدت بمنح ليبيا مليون جرعة من لقاح كورونا في فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنها تأخرت بسبب إيقاف تصدير اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأكد البكوش أن أول دفعة من لقاح كورونا ستصل إلى البلاد خلال الأسبوع القادم عبر مبادرة “كوفاكس”، مطالبًا المواطنين بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، لتحديد مواعيد لهم وتلقي اللقاح، بحسب قوله.