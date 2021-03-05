أبو الغيط يبحث مع الجرندي الوضع في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس في القاهرة، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الوضع في ليبيا، وسبل دعمها في هذا الظرف الحساس.

حيث أكد الطرفان على أهمية دور دول الجوار، وبالخصوص تونس ومصر والجزائر في الإحاطة بالأطراف الفاعلة في ليبيا، ومضاعفة الحيطة للمساهمة في إنجاح هذه الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية يمكنها أن تكون داعمة وحاضنة لهذا التوجه، وذلك من خلال التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة، يان كوبيتش، الذي أبدى حرصه على إنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.

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