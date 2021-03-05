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جلسة حوارية حول دور المنظمات الأهلية في الانتخابات

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مكتب الإدارة الانتخابية في بني وليد بالتعاون مع منظمة وادي دينار للأعمال الخيرية، جلسة حوارية تحت عنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية”، بمشاركة جمع من منتسبي المنظمات الأهلية بالمدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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