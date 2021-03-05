المجلس البلدي صبراتة المنتخب يتسلم مهامه

ترسيخا لمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وإيمانا بنتائج الانتخابات البلدية التي شهدتها بلدية صبراتة مؤخرا، شهد مركب تليل السياحي بالمدينة أمس مراسم التسليم والاستلام بين المجلس التسييري متمثلا في رئيسه رمزي بن مسعود، والمجلس البلدي المنتخب متمثلا في عميد البلدية محمد خليفة الحسلوك.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عدد من المسؤولين والشخصيات، كما تضمن الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بجهود المجلس التسييري والأعمال التي قام بها، حيث تم تسليم البلدية إلى المجلس المنتخب الذي اختاره أهالي صبراتة لخدمتهم وتطوير مدينتهم.

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