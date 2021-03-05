ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

05 March, 2021

قال المتحدث باسم وكالة مكافحة تهريب المخدرات في غرب أفريقيا يوم الجمعة ، إن شرطة النيجر ضبطت 17 طنا من راتنج القنب قيمتها 37 مليون دولار في شحنة منشؤها لبنان وكانت متجهة إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث أديلي تورو أن المخدرات مرت عبر ميناء لومي في توجو قبل أن تنقل بشاحنة شمالا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد أكثر من ألف كيلومتر وعبر ممرين حدوديين.

وضُبطت الشحنة في الثاني من مارس 2021 في مخازن في نيامي. وكان المهربون يعتزمون نقلها على متن شاحنات إلى ليبيا عبر مدينة أجاديز الصحراوية، معقل تهريب السلع والمهاجرين في منطقة الصحراء الكبرى.

وقال تورو عبر الهاتف إن هذه أكبر شحنة قنب يجري ضبطها في تاريخ النيجر وأول شحنة مخدرات يُعرف أنها قادمة من لبنان.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على 11 من النيجر واثنين من الجزائر لصلتهم بالقضية.