البيوضي: علينا ممارسة الضغط بكل السبل المتاحة رفضًا لمحاولات إعادتنا للعنف السياسي المسلح

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن الرهان الحقيقي هو استجابة أعضاء مجلس النواب لنداء الأمة؛ لأن أهم متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد حكومة قادرة تعمل من كل مدينة وقرية في ليبيا، لتكون قادرة على إيصال الخدمات للمواطن ولتخفيف معاناته.

البيوضي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة قال: “كل منا مطالب بممارسة الضغط بكل السبل المتاحة ضد من يحاولون عرقلة مسار الوحدة”.

وتابع البيوضي: “استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وكثفوا اتصالاتكم بأعضاء المجلس ومع كل الفاعلين المحليين، اطرقوا كل الأبواب من أجل الاستقرار والوحدة ورفضًا لمحاولات إعادتنا للعنف السياسي المسلح”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية