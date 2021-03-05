«حزب ناكر»: لدينا شباب قادر على المشاركة في حكومة الدبيبة

قال ما يعرف بـ”حزب القمة” برئاسة عبد الله ناكر، إنه يجدد التأييد لحكومة الوحدة الوطنية، داعياً إلى إشراك الشباب في إدارة الدولة في هذا الظرف الحساس من تاريخ ليبيا الحبيبة، وهذا المطلب حق وليس منة من أحد، وفق قوله.

أضاف “الحزب” في بيان: “نطلب من كل الشباب في الشرق والجنوب والغرب توحيد الصف ولم الشمل، بعد ما جعلوا منهم وقود للحرب الرابح فيها خاسر، لخدمة أجندات دولية من خلال أصحاب المصالح الضيقة على حساب الوطن الغالي والعزيز، لنهب خيراته، والشباب هم من حرر البلاد والعباد من نظام فاسد جثم على الصدور 42 عام في 2011، وخلقوا فتن بين شباب المدن والقبائل حتي قامت الحرب في 2014 وللأسف الشباب هم من دفع الثمن، وهم من تصدوا لمشروع عودة حكم العسكر ورجوع نظام حكم الفرد والأسرة من جديد في 2019، وهم السبب في وجود كل هذه الشخصيات الموجودة في المناصب بعد 17 فبراير ، والكل أعطى ظهره للشباب ، دون الأهتمام بهم” على حد قوله.

وواصل مدعياً: “حزب القمة يضم عدداً كبيراً من الشباب وعليه نطالب وبكل قوة بحقوق الشباب التي ضاعت في وعود واهية من الحكومات والبرلمانات السابقة وعلى حكومة الوحدة الوطنية فتح لهم الآفاق في مجال القيادة و التنمية والاقتصاد وغيرها، فباستطاعة الشباب إزاحة أاي حكومة او نظام يتعمد تهميش الشباب، ونشكر بعثة الأمم المتحدة على دورها الكبير في ليبيا، وعليهم التواصل المباشر مع الشباب لأنهم هم مفتاح تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية” وفق تعبيره.