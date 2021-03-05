“الصحة الليبية” تتفقّد الإجراءات الاحترازية بمنفذ “امساعد”

تفقّد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، نوري الفسي، سير العمل بمختبر “كورونا”، بمنفذ “امساعد”، البري الحدودي مع مصر، ورافقه في الجولة؛ مدير إدارة الموارد البشرية، محمد الجبالي.

تأتي الزيارة التفقدية بناءً على توجيهات وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب؛ للتفتيش ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا للوّائح الصحية المُتّبعة بالمنافذ الدولية.

وأكد “الفسي” وضع خطةِ عملٍ مُشتركةٍ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافذ البحرية والجوية والبرية، فضلاً عن توحيد الإجراءات، في حال اكتشاف إصابات وفقًا لتطورات المرض محليًا وعالميًا.

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