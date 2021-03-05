ليبيا تسجل 895 إصابة و3 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثمانمئة وخمس وتسعين إصابة بكورونا أمس، من أصل أربعة آلاف وأربعمئة وست وثمانين عينة، وأضاف المركز في بيانه رقم ثلاثمئة وخمسة وأربعين تسجيل ليبيا تسعمئة وخمسا وثلاثين حالة شفاء وثلاث وفيات.

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