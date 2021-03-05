حويلي: في حال تحصلت السلطة الجديدة على ثقة البرلمان ستكون شرعيتها أقوى من الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن قرار رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الأخير، بخصوص عدم التعامل مع السلطة التنفيذية الجديدة، أمر مستغرب ولا قانونية له.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع عربي “21” القطري، أكد أن خطاب السراج للوزراء ومديري الإدارات الحكومية بعدم التعامل مع السلطة التنفيذية الجديدة قرار مردود على رئيس المجلس الرئاسي السابق؛ كون الأخير نفسه لم يتحصل على ثقة مجلس النواب، واعتمد فقط على قرار من المجتمع الدولي، وبدأ بممارسة مهامه فور تشكيل حكومته.

وأوضح حويلي أن السلطة التنفيذية الجديدة تم اختيارها طبقًا لمقترحات برلين التي اعتمدها قرار مجلس الأمن رقم 2510، وأنه حال تحصلت السلطة الجديدة على ثقة البرلمان أو ملتقى الحوار ستكون شرعيتها أقوى من الرئاسي السابق الذي مارس مهامه معتمدًا فقط على قرار من الأمم المتحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية