ضبط سيارة تهرب مهاجرين ووقود غرب تازربو 

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ضبطت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة “سُبل السلام” الكُفــرة التابعة للقيادة العامة سيارة تقوم بتهريب الوقود والمهاجرين غير الشرعيين.

وذكر مكتب الإعلام في كتيبة سُبل السلام أنه تم أمس الخميس ضبط سيارة نوع نوع “تويوتا تاندرا” يوجد على متنها عدد 47 جالون بنزين سعة 60 لتر بالإضافة لعدد 6 مهاجـرين غير شرعيين غرب مدينة تازربو.

وأضاف مكتب الإعلام أنه تم إحضار السيارة والمهاجرين على الفور إلى مدينة الكُفــرة وتم تسليمهم إلى مركـز الإيـواء والترحيل بالكُفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال الايام القادمة واحالة السائقين والسيارة إلى النيابة العامة.