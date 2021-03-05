فرنسا: التنسيق مع إيطاليا بخصوص الأزمة الليبية «أوثق» من أي وقت مضى

قالت السفارة الفرنسية في إيطاليا، إن علاقة باريس باتت «أوثق» من أي وقت مضى مع إيطاليا في خدمة التنسيق والتعاون بشأن الأزمة الليبية.

جاء ذلك في خضم لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما اليوم، وفق ما نشرت السفارة الفرنسية في إيطاليا اليوم.

وقالت السفارة، إن التنسيق بين البلدين بات في أفضل فتراته فيما يخص التنسيق والتعاون بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي والتحديات الدولية ومحاربة فيروس كورونا، وسياسات الهجرة، وليبيا، شرق البحر الأبيض المتوسط​​، ودول الساحل.

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