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ندوة تقرير الاستقرار المالي الثاني لمصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد مصرف ليبيا المركزي، في مدينة البيضاء، ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الثاني للمصرف، وذلك بإشراف وحدة الاستقرار المالي التابعة للمصرف، وبمشاركة مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي في جامعة بنغازي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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