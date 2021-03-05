ندوة تقرير الاستقرار المالي الثاني لمصرف ليبيا المركزي

عقد مصرف ليبيا المركزي، في مدينة البيضاء، ندوة حول تقرير الاستقرار المالي الثاني للمصرف، وذلك بإشراف وحدة الاستقرار المالي التابعة للمصرف، وبمشاركة مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي في جامعة بنغازي.
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قناة ليبيا
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