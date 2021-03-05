وزير الخارجية الإيطالي: انعقاد جلسة «النواب» لمنح الثقة لـ«الدبيبة» يوم الإثنين «ضرورة»

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه نظيره الفرنسي بروما الجمعة، إن العنصر المركزي في محادثاتنا هو الملف الليبي، وقد دعونا إلى عقد لقاء مثمر بين مخابرات البلدين حوله، ونشدد على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب في موعدها المقرَّر الاثنين القادم للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

أضاف “دي مايو” في تصريحات على هامش اللقاء: “نؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وبدء المصالحة الوطنية، ومن الضرورة بمكانٍ العملُ لتخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطرة في ليبيا” مشيراً إلى أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة في طريقها نحو الاستقرار بانتقال مؤسسيٍّ مهمٍّ جاء نتيحةً لجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة.