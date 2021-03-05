أطباء أجانب يجرون عمليات جراحية بمستشفى أوباري

باشر أطباء من اللجنة الدولية للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء عمليات جراحية للمرضى في مستشفى أوباري العام بعد انقطاع طويل بسبب عدم توفر الكوادر المؤهلة لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية طيلة الفترة السابقة.

ويجري الأطباء العمليات المستعجلة والباردة منذ لحظة وصولهم الى مدينة أوباري ووجودهم بالمستشفى وإلى أجل غير مسمى بالإضافة إلى إجراء كشوفات طبية للتعرف على الحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية أو صرف العلاج وحسب

إحياء العمل في قسم النساء والولادة والأطفال والعظام والباطنية فضلا عن إقامة العمليات الجراحية تحظى بمستوى عال من خدمات الأطباء الزائرين لمستشفى أوباري العام وتسعى الإدارة لمساعدة المرضى الذين يعيشون أوضاعا متدنية في الخدمات الطبية بمنطقة وادي الحياة

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