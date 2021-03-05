ليبيا الان

أطباء أجانب يجرون عمليات جراحية بمستشفى أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر أطباء من اللجنة الدولية للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة إجراء عمليات جراحية للمرضى في مستشفى أوباري العام بعد انقطاع طويل بسبب عدم توفر الكوادر المؤهلة لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية طيلة الفترة السابقة.

ويجري الأطباء العمليات المستعجلة والباردة منذ لحظة وصولهم الى مدينة أوباري ووجودهم بالمستشفى وإلى أجل غير مسمى بالإضافة إلى إجراء كشوفات طبية للتعرف على الحالات التي تحتاج إلى عملية جراحية أو صرف العلاج وحسب

إحياء العمل في قسم النساء والولادة والأطفال والعظام والباطنية فضلا عن إقامة العمليات الجراحية تحظى بمستوى عال من خدمات الأطباء الزائرين لمستشفى أوباري العام وتسعى الإدارة لمساعدة المرضى الذين يعيشون أوضاعا متدنية في الخدمات الطبية بمنطقة وادي الحياة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك