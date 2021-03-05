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مشروع أمريكي لدعم جهود التعرف على ضحايا مقابر ليبيا الجماعية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع دعم جهود التعرف على المفقودين وتحديد هويات الموتى في المقابر الجماعية في ليبيا.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن المشروع يعمل على دعم الجهود التعاونية بين السلطات الليبية وممثلي المجتمع المدني لاحتياجات المفقودين وعائلاتهم التي تعزز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاسبة المفقودين بطريقة مستدامة وفعالة، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية حقوق أسر المفقودين.

كما سيساهم المشروع في دعم السلطات الليبية في معالجة قضية الأشخاص المفقودين والمختفين، بما في ذلك إشراك أسر المفقودين بشكل أفضل في عملية البحث وتحديد الهوية بأكملها؛ وبناء الجسور بين المنظمات التي تعمل على تحديد المفقودين، ومجموعات المجتمع المدني الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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