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حملة تنظيف واسعة تستهدف منتزه صرمان الوطني

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهد منتزه صرمان الوطني حملة نظافة نظمتها جمعية الهلال الأحمر، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وإدارة منتزه صرمان الوطني، وشركة الخدمات العامة بالمدينة، بهدف إظهار المنتزه بشكله الجمالي خاصة وانه يعد المتنفس الوحيد للعائلات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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