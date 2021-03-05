أبو بكر سعيد: طالبنا “الوفاق” بمعاملة ترهونة كباقي المدن.. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل

اتهم عضو مجلس النواب المقاطع أبو بكر سعيد حكومة الوفاق بإهمال مسؤولياتها تجاه مدينة ترهونة، التي وصفها بالمنكوبة.

وقال سعيد في تدوينة على موقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “تواصلنا مع الحكومة وكافة المسؤولين، وطالبناهم بتحمل مسؤولياتهم والوقوف مع مدينة ترهونة المنكوبة، ومعاملتها أسوة بباقي المُدن”.

وأضاف النائب المقاطع: “لكن من الواضح أن الحكومة ينطبق عليها المثل:

لقد أسمعت لو ناديت حيـًا… ولكن لا حياة لمـن تنادي،

ولو نارٌ نفخت بها أضاءت … ولكن أنت تنفخ في الرماد.

وأردف: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.