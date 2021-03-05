مالطا تؤكد إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس قريبا

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبدالحميد الدبيية، أن التجهيزات لإعادة افتتاح السفارة في طرابلس وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا.

وقال بارتولو إن الأعمال الخاصة بافتتاح القنصلية المالطية في طرابلس بمرحلة متقدمة للغاية، وكذلك الأعمال الخاصة بافتتاح السفارة في ليبيا، ومن المقرر أن يبدأ عمل المكاتب التمثيلية المالطية في الأسابيع المقبلة.

ووفق بيان صادر عن الحكومة المالطية، فقد أعرب الدبيبة بالحصول على دعم أقوى من مالطا في هذه اللحظات الحاسمة للحياة السياسية والديمقراطية في ليبيا.

كما أكد الوزير بارتولو أقصى قدر من الالتزام للتعامل مع مشكلة التأشيرات وتصاريح الإقامة لضمان تجنب التأخيرات غير المبررة والمزيد من الإزعاج للمواطنين الليبيين.

ومن القضايا الأخرى التي تم تناولها، استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، والتي ستشارك سلطات الاتحاد الأوروبي فيها، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين الليبيين في مالطا، شريطة احترام اللوائح المالية الدولية، والموارد الليبية التي تحتفظ بها مالطا وهي جاهزة للتسليم بمجرد موافقة الأمم المتحدة عليها ويمكن تحويل المبلغ إلى مؤسسة مالية واحدة لصالح جميع الليبيين.

وأوضح الوزير بارتولو أخيرًا كيف تعمل مالطا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا من أجل دولة موحدة يديرها الليبيون بشكل ديمقراطي، في سلام ورخاء.

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