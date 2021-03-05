وزير خارجية فرنسا: يجب منح الثقة لـ«حكومة الدبيبة» في أسرع وقت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بروما، إن مواقف إيطاليا وفرنسا متقاربة تماما في الملف الليبي استنادا إلى مسارات مؤتمر برلين، و نؤيد تأييدا كاملا المهمة الموكلة إلى السلطة التنفيذية الجديدة من ملتقى الحوار السياسي.
أضاف لودريان: “نشدد على ضرورة نظر مجلس النواب في منح الثقة للحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، ومنح الثقة للحكومة الجديدة مرتبط بتحضيرها للانتخابات، وفرنسا وإيطاليا مستعدّتان لدعمها، كما إن إيطاليا وفرنسا تؤكدان ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، ونزع سلاح المليشيات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
أضف تعليقـك