وزير خارجية فرنسا: يجب منح الثقة لـ«حكومة الدبيبة» في أسرع وقت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بروما، إن مواقف إيطاليا وفرنسا متقاربة تماما في الملف الليبي استنادا إلى مسارات مؤتمر برلين، و نؤيد تأييدا كاملا المهمة الموكلة إلى السلطة التنفيذية الجديدة من ملتقى الحوار السياسي.

أضاف لودريان: “نشدد على ضرورة نظر مجلس النواب في منح الثقة للحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، ومنح الثقة للحكومة الجديدة مرتبط بتحضيرها للانتخابات، وفرنسا وإيطاليا مستعدّتان لدعمها، كما إن إيطاليا وفرنسا تؤكدان ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، ونزع سلاح المليشيات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.