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ثابت: على جميع النواب تحمل مسؤولياتهم وحضور جلسة الإثنين في سرت

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت اليوم، جميع أعضاء المجلس إلى تلبية دعوة رئيس البرلمان بالحضور إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل في مدينة سرت، وذلك للمصادقة على مخرجات حوار جنيف، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما دعا ثابت جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حضور جلسة الإثنين المقبل، وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية.

وفيما يخص الشائعات حول الرشاوى في ملتقى الحوار، قال ثابت: إننا ضد الفساد والمفسدين، ومع التحقيق في شبهات الفساد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لا تقلق يا سيد ثابت سيحضرون فالإعاز صدر اليهم من الكبار سيتهافتون علي سرت والتالي ما يلحقش كرسي
    ((وزير خارجية فرنسا قال يجب منح الثقة لـحكومة الدبيبة
    السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند كرر تأكيده على ضرورة تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة ))

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