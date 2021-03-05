ثابت: على جميع النواب تحمل مسؤولياتهم وحضور جلسة الإثنين في سرت

دعا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت اليوم، جميع أعضاء المجلس إلى تلبية دعوة رئيس البرلمان بالحضور إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل في مدينة سرت، وذلك للمصادقة على مخرجات حوار جنيف، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما دعا ثابت جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حضور جلسة الإثنين المقبل، وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية.

وفيما يخص الشائعات حول الرشاوى في ملتقى الحوار، قال ثابت: إننا ضد الفساد والمفسدين، ومع التحقيق في شبهات الفساد.

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