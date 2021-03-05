عضو لجنة “5+5”: الاجتماعات مع وفد فريق المراقبين الدوليين مازالت مستمرة

أخبار لبيا24- خاص

قال عضو اللجنة العسكرية “5+5” عن حكومة الوفاق العميد مصطفى يحي إن الاجتماعات مع وفد فريق المراقبين الدوليين مازالت مستمرة، لمعرفة تفاصيل واستيضاح كافة المعلومات التي تخص إقامتهم وحمايتهم.

وأوضح يحي لـ”أخبار ليييا 24″ اليوم الجمعة، أن مهمام فريق المراقبين الدوليين تأسيس آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وجمع المعلومات ورفع التقارير، والتشاور مع اللجنة العسكرية 5+5.

وأشار عضو اللجنة إلى أن اللجنة العسكرية تعمل بشكل مستمر على كافة الأصعدة بالمهام المنوطة بها، تبادل المحتجزين بالتعاون مع الخيرين والحكماء والأعيان، وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي، وخروج المقاتلين الأجانب.