ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

05 March, 2021

تقلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للدبيبة فقد هنأت المستشارة الألمانية الدبيبة بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة.

وتباحث الطرفان خلال الاتصال مستجدات الوضع السياسي الليبي، وكيفية الوصول للسلام في المنطقة.

من جانبه أشاد الدبيبة الدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا تجاه ليبيا، وذلك من خلال قيادتها لموقف أوروبي موحد وتبنيها لفكرة عقد مؤتمر برلين لوضع حد للنزاع المسلح في البلاد، بالإضافة لدعمها مسار الحوار السياسي الليبي.