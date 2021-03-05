أبو الغيط لسيالة: الجامعة العربية تدعم التسوية في ليبيا وصولا للانتخابات

جدد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعما لمسار التسوية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال لقائه أمس وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، حيث عبر أبو الغيط عن أمله في أن يتوافق الليبيون على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، بدءا بتنصيب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع في التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام.
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قناة ليبيا
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