«كشير»: لن نلتفت لأي محاولة لعرقلة جلسة «النواب» من جانب «عقيلة»

قال النائب على كشير عضو مجلس النواب، إن اجتماع سرت استحقاق وطني ومطلب شعبي وأن اغلب النواب سوف يكونوا في الموعد، بغض النظر عن التجاذبات والانقسامات التي استمرت لأكثر من ستة سنوات، وعلى من يضع شروط على المكان الذي سوف نجتمع فيه لإعطاء الحكومة الثقة ينطبق حتى على المكان الذي ستعمل فيه الحكومة.

أضاف “كشير” في تصريح خاص لـ”الساعة 24″ أنه بخصوص مقر البرلمان، فإن البرلمان سيد قراره عندما يجتمع بنصاب هو من يقرر مكانه، وفي حالة عرقلة عقيلة صالح الجلسة فإن أعضاء البرلمان مصممين على الاجتماع وعلى النائب الأول والنائب الثاني القيام بدورهم المنتظر منهم أمام الليبيين.

وعن تشكيل حكومة موسعة، أوضح “كشير” أنه بما أن هناك انقسام، فإن هذا الأمر يتطلب ترضيات وتوافقات بين الجميع وحتى لا يتكرر ما حصل مع حكومة السراج، لابد أن تكون حكومة موسعة، مضيفاً: “أي تصريحات من هنا وهناك عبارة عن ابتزاز لرئيس الحكومة للحصول على مكاسب خاصة”.