في دعوة للسلام.. الحبوني يسير على الأقدام من امساعد إلى طبرق

استقبلت عائلة عبد الرسول احويج الزوي، في مدينة أجدابيا، عبد العالي الحبوني، الذي انطلق في رحلة السلام من مدينة امساعد قاصدا طبرق أقصى مدن الغرب في ليبيا.

وأطلق الحبوني على رحلته اسم “السلام”، ويسير فيها على الأقدام من اجدابيا إلى طبرق متمنيا السلام بين أبناء الوطن الواحد.

ووصل الحبوني اجدابيا ليلقى استقبالا يليق به وترحيبا لمبادرته التي أطلقها عبر رحلته، حيث كان أعيان وأهالي اجدابيا كما عادتهم وحبهم للسلام في استقباله وتمنوا أن تتكلل رحلته بالنجاح.

حاملا راية السلام ومن أقصى الشرق الى أقصى الغرب وفي كل مدينة ومنطقة يقف عندها يجد الحبوني الترحاب في رسالة مفادها دعم كل المدن والمناطق لهذه الرحلة خاصة أنها تحمل اسما يتمناه الليبيون دوما.

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