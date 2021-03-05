دي مايو ولودريان يشددان على إجراء الانتخابات في موعدها

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الموعد المقرر لها الإثنين القادم للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

دي مايو شدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على أهمية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الليبيون نهاية العام، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة من البلاد لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تقارب المواقف بين بلاده وإيطاليا حول الملف الليبي،.

وأكد الوزيران دعمهما بشكل كامل للمهمة الموكلة للسلطة التنفيذية الجديدة، مبديان أملهما بشدة في أن تمنح الثقة للحكومة بأسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب، لتقوم بمهمتها في التحضير لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، مشيرين إلى استعداد فرنسا وإيطاليا لتقديم كل ما هو ضروري لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

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