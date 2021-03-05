مصادر عسكرية تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

وقالت المصادر العسكرية لـ”أخبارليبيا24″ ، إن هذة الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً مجرد شائعات لا يعلمون ما الغرض منها، مؤكدين أن فرق الهندسة العسكرية وفرق إزالة مخلفات الحرب لا تزال تعمل حتى هذة اللحظة لنزع الألغام ومخلفات الحرب.

نفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى اليوم الجمعة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التي تفيد بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وأكدت المصادر أنه لن يتم فتح الطريق الساحلي أمام المواطنيين في الوقت الحالي حتى التأكد من خلوه تمامًا من الألغام ومخلفات الحرب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن نشر مثل الاخبار لها أثر كبير على المواطنيين فلا داعي للحصول على بطولات بأن يتم نشر كهذا أخبار وتكون مخيبة للآمال في حال عدم صحتها.

وأشارت المصادر إلى أن من يريد سلك الطريق الساحلي إلى سرت عبر وفد معين، فهذا لا يعني فتح الطريق الساحلي أمام المواطنيين، خصوصاً أن مجموعة العشرة (اللجنة العسكرية المشتركة 5+5) هي المعنية وعليها التنسيق بين الطرفين أولاً ومن ثم يتم الاعلان عن فتح الطريق الساحلي رسمياً.