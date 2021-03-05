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الملك سلمان للمنفي: السعودية حريصة على دعم علاقاتها مع ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الدكتور محمد المنفي على توليه رئاسة المجلس الرئاسي بالسلطة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، إن المنفي تلقى برقية تهنئة اليوم الجمعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن البرقية جاءت بمناسبة انتخاب المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية اللبيية الجديدة.

وبحسب البيان، أكد عبد العزير لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب حرص المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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