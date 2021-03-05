«البيوضي»: محاولات عرقلة وتعطيل السلطة الجديدة مستمرة حتى آخر لحظة

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن القائمة النهائية للتشكيل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية لم تنشر بعد”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما يحدث الآن من تسريبات مزورة هو محاولات العرقلة والتعطيل، سيستمرون في ذلك حتى آخر لحظة “.

وتابع:” صوت الناس هو القادر على تغيير الموازين، ارفعوا لواء الوحدة والسلام”.

وكان سليمان البيوضي، قد قال في وقت سابق، إن الرهان الحقيقي على استجابة أعضاء مجلس النواب لنداء الأمة، لأن أهم متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا حكومة قادرة على أن تعمل من كل مدينة وقرية، لتكون قادرة على إيصال الخدمات للمواطن ولتخفيف معاناته.

وأضاف البيوضي:” كل منا مطالب بممارسة الصغط بكل السبل المتاحة، ضد من يحاولون عرقلة مسار الوحدة، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وكثفوا اتصالاتكم بأعضاء المجلس ومع كل الفاعلين المحليين”.

تابع:” اطرقوا كل الأبواب، من أجل الاستقرار والوحدة ورفضا لمحاولات إعادتنا للعنف السياسي المسلح، نعم للوحدة الوطنية”.