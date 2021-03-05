«تأهيل الوفاق»: نعمل على سد عجز اليد العاملة من الدول الصديقة والشقيقة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين”، استقبل سفير جمهورية كوريا لدى ليبيا “زموجين جيو”، بديوان الوزارة بطرابلس.

وقالت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن وزارة العمل، إن السفير أدبى رغبة بلاده في إرسال العمالة الكورية للعمل في ليببا، خاصةً في المجالات الطبية والطبية المساعدة وفي مجالات البناء والتشييد.

وزعم الأمين، أن هناك علاقات تعاونية تربط البلدين، مشيراً إلى أنّ دور وزارة العمل يتمثل في تنظيم سوق العمل الليبي وسد عجز اليد العاملة في بعض المجالات بسوق العمل الليبي من بعض الدول الصديقة والشقيقة، متجاهلا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع وزارة الصحة وبعض الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد في إمكانية الاستجابة لهذا الطلب، على حد تعبيره.