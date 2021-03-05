النائب عبد المطلب ثابت يدعو النواب لحضور جلسة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

البيضاء 05 مارس 2021 (وال)- دعا عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، أعضاء المجلس لتلبية دعوة فخامة الرئيس المستشار عقيلة صالح، لحضور الجلسة المزمع عقدها في الثامن من مارس في مدينة سرت، من أجل المصادقة على مخرجات حوار جنيف، ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال ثابت إنه على جميع أعضاء مجلس النواب الليبي، تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حضور جلسة يوم الاثنين، وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل إنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية.

وأكد ثابت أن الليبيين يتطلعون للسلطة التنفيذية الجديدة، بأن تسعى لحل كافة المشاكل التي يُعاني منها الوطن والمواطن، وتوفير كافة متطلبات الحياة، وإنهاء الانقسام في كافة مؤسسات الدولة، والعمل على المصالحة الوطنية، وتوفير الأمن والأمان في كافة ربوع البلاد .

وحول مزاعم تلقي عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى، قائلا: “إننا ضد الفساد والمفسدين، ومع التحقيق في شبهات الفساد، وأنا ضد الشائعات التي لا تقدم للقضاء ليقول فيها كلمته”. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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