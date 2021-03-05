شرطة النيجر: ضبط 17 طنا من المخدرات قادمة من لبنان في طريقها إلى ليبيا

ضبطت شرطة النيجر، اليوم الجمعة، 17 طنا من راتنج القنب قيمتها 37 مليون دولار، كانت في طريقها إلى ليبيا.

وقال أديلي تورو المتحدث باسم وكالة مكافحة تهريب المخدرات في غرب أفريقيا إن شحنة المخدرات منشأها لبنان، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضح تورو أن المخدرات مرت عبر ميناء لومي في توغو قبل أن تنقل بشاحنة شمالا إلى نيامي عاصمة النيجر على بعد أكثر من ألف كيلومتر وعبر ممرين حدوديين.

وأوضح تورو أن هذه أكبر شحنة قنب يجري ضبطها في تاريخ النيجر والأولى التي يتم التعرف على أنها قادمة من لبنان، وذكر أن الشرطة ألقت القبض على 11 من النيجر واثنين من الجزائر لصلتهم بالقضية.

وتم ضبط الشحنة في الثاني من مارس ، في مخازن في نيامي، حيث كان المهربون يعتزمون نقلها على متن شاحنات إلى ليبيا عبر مدينة أجاديز الصحراوية، معقل تهريب السلع والمهاجرين في منطقة الصحراء الكبرى.