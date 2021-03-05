الثني يوجّه حكومته بالاستعداد للتسليم لحكومة الوحدة

حث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، نواب رئيس مجلس الوزراء الوزراء الوكلاء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح، على تسريع لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالتسليم لحكومة الوحدة بعد حصولها على ثقة البرلمان.

ودعا الثني حكومته إلى جرد كل ما يقع تحت إشراف الجهات التابعة لها طبقا لما هو معمول به بالتشريعات النافذة على أن يتم تضمين كافة الأصول الثابتة والمنقولة وحركة الخزينة والحسابات والعهد وكافة الالتزامات المترتبة عن تولي الوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير مهام وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز لمهامهم.

ووجه الثني الجهات الحكومية التابعة لحكومته باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن العمل خلال يوم السبت بالإضافة إلى اعتماد فترتين للدوام الرسمي (صباحية ومسائية) وحث الموظفين والجهات للعمل بوتيرة سريعة لإتمام ما هو مطلوب حتى تتمكن من البدء في الترتيبات المتعلقة بالتحضير لمراسم التسليم والاستلام فور اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة وفق بنود الاتفاق.

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