ندوة بجامعة أجدابيا بعنوان.. استدامة الموارد المائية مسؤولية اجتماعية

أقيمت في مدرج كلية العلوم بجامعة أجدابيا، ندوة بعنوان “استدامة الموارد المائية مسؤولية اجتماعية”، بمبادرة من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبالشراكة مع جامعة أجدابيا.

وقال عميد كلية العلوم خليفة العليوي، إن الورقات البحثية التي نوقشت خلال الندوة، تطرقت إلى مصادر المياه في ليبيا بالإضافة إلى الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي ومصادر التلوث التي يحتمل أن تصل إلى خزانات النهر المفتوحة، ومنها ما سلط الضوء على جودة مياه مشروع النهر الصناعي، وأخرى تحدثت عن تأثير مياه النهر على منسوب المياه الجوفية بمدينة أجدابيا.

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