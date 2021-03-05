6 أطفال يسلمون قطع أثرية عثروا عليها بمنطقة باب الطير

قالت مصلحة الآثار الليبية، أمس إنها كرمت ستة أطفال بعد تسليمهم مجموعة من القطع الأثرية تعود لعصور مختلفة عثروا عليها وهم يلهون بجوار منطقة باب الطير في مدينة شحات الأثرية شمال شرقي ليبيا.

وأوضحت المصلحة، في بيان لها مساء أول من أمس، نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” أنّ القطع الأثرية عبارة عن منحوتات من بينها عربة من الرخام تجرها أربعة خيول، مشيرة إلى أنّ الأطفال عثروا عليها بالصدفة أثناء إزالة سور من الحجارة العادية.

وأفاد مصدر مطلع بمصلحة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنّه «رغم الجهود المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية في البلاد، فإنّ ليبيا في حاجة إلى مزيد من الجهود لصيانة تراثها واسترجاع المسروق منه والمهرب خارج البلاد».

ولفتت المصلحة، إلى أنّ باقي المنحوتات التي عثر عليها الأطفال قاعدة من الرخام لعمود أو تمثال، بالإضافة إلى قطع فخارية مختلفة الأحجام. وأقامت المصلحة احتفالية لتكريم الأطفال الستة بحضور أسرهم، وبمشاركة قيادات مصلحة الآثار واللجنة المكلفة بتسلم القطع الأثرية، وبعض من طلاب وأساتذة جامعة عمر المختار.

ولفتت الصحية إلى أن هذه العملية ليست المرة الأولى التي يعثر فيها مواطنون على قطع أثرية ويسلمونها إلى الجهات المسؤولة في الدولة، وسبق لمصلحة الآثار تسلم قطعاً أثرية نادرة.

وقالت المصلحة، إنّها دشنت الموسم الثاني لحملة التوعية بالآثار الليبية، من خلال زيارة فريق الحملة من قسم الإعلام بجامعة عمر المختار إلى متحف شحات الأثري ومعرض القطع المسترجعة والمستلمة.

ونوهت مصلحة الآثار، بأنّ الفريق قدم شرحاً عن كيفية المحافظة على الآثار والتراث الثقافي الليبي وكيفية مساهمة الشباب في هذا الدور، منوهة إلى أنّ الموسم الثاني يستهدف قريباً مدن طبرق ودرنة والقبة وشحات والبيضاء والمرج وبنغازي والواحات.

وسلطت صحيفة الشرق الأوسط، الضوء على الموروث الأثري في ليبيا، مؤكدة أنه يعاني من عمليات سرقة واسعة وإهمال من قبل سلطات البلاد منذ عشرات السنين، ما عرضه للنهب المنظم خلال الأعوام الماضية بواسطة عصابات تستهدف التنقيب عن القطع الأثرية وتهريبها، لكن مواطنين عاديين يعيدون بمحض إرادتهم بعض القطع التاريخية التي تقع في أيديهم «متغاضين عن ملايين الدولارات التي قد تعرض عليهم».

وأوضحت مصلحة الآثار، أنّها تسلمت طائرات خاصة بمراقبة المواقع الأثرية النائية، «مما يسهل على المراقبين المتابعة الدورية للمواقع من دون تعرض الباحثين للاعتداء أو منعهم من الدخول للمواقع». وأرفقت المصلحة صوراً تجريبية لعملية المراقبة باستخدام الطائرة.