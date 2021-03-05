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اللواء 444 يحرر 70 رهينة من متاجري البشر بـ 6 مواقع  في بني وليد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن اللواء 444 قتال الذى يقوده محمود حمزة القيادة السابق بقوة الردع الخاصة، من دخول مواقع داخل مدينة بني وليد صباح اليوم، واقتحم 6 مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر ووجد بها 70 مهاجرا وتمكن من القبض على متهمين من جنسيات مختلفة، مؤكدا  أنهم متهمين بارزين فى التهريب والخطف

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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