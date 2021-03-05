اللواء 444 يحرر 70 رهينة من متاجري البشر بـ 6 مواقع  في بني وليد

تمكن اللواء 444 قتال الذى يقوده محمود حمزة القيادة السابق بقوة الردع الخاصة، من دخول مواقع داخل مدينة بني وليد صباح اليوم، واقتحم 6 مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر ووجد بها 70 مهاجرا وتمكن من القبض على متهمين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أنهم متهمين بارزين فى التهريب والخطف