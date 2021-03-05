«الوطنية لحقوق الإنسان» عن تحرير 70 رهينة: لابد من إنهاء فوضى الإفلات من العقاب

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بالعملية الأمنية التي قام بها اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، والتي نفذت صباح اليوم الجمعة بمدينة بني وليد، والتي استهدفت ستة مواقع تابعة لعصابات التهريب والخطف والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية في المدينة.

وأوضح البيان الصادر، مساء اليوم الجمعة، أن العملية نجحت في تحرير 70 رهينة من المهاجرين المتعددي الجنسيات، وكذلك تم خلال هذه العملية إلقاء القبض على أبرز المتهمين في قضايا التهريب في البلاد، إضافة لمجرمين من جنسيات أخرى مارسوا على ضحاياهم جرائم الخطف والقتل والتعذيب، وذلك بحسب ما أعلن عنه اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أهمية محاربة عصابات الجريمة ومقاومة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال تعقب شبكات تهريب وتجارة البشر وتفكيكها وملاحقة وضبط قيادات وعناصر تجار البشر والمهربين وعصابات الجريمة المنظمة بالمنطقة الغربية بشكل خاص والتي تنشط بها شبكات وعصابات تهريب وتجارة البشر بشكل كبير .

وأعربت اللجنة، عن دعمها الكامل لكل الجهود الأمنية والعسكرية الراميه إلى مكافحة ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم تهريب المهاجرين وتجارة البشر .

وبهذه المناسبة، تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بإحالة الضالعين والمتهمين في جرائم تهريب وتجارة البشر الذين تم القبض عليهم للسلطات القضائية المختصة لضمان محاسبة الجناة، وضمان المحاكمة العدالة لهم.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها بأهمية الاستمرار في إجراء التحقيقات، والكشف عن هوية منفذي بقية الجرائم والانتهاكات التي وقعت داخل الأراضي الليبية بحق المهاجرين والعمال الأجانب، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم .

وكان اللواء 444 قتال- الذى يقوده محمود حمزة القيادة السابق بقوة “الردع الخاصة”- قد تمكن من دخول مواقع داخل مدينة بني وليد صباح اليوم، واقتحم 6 مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر ووجد بها 70 مهاجرا وتمكن من القبض على متهمين من جنسيات مختلفة، مؤكدا أنهم متهمين بارزين فى التهريب والخطف