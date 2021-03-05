النيجر تضبط أكبر كمية “قنب هندي” متجهة إلى ليبيا

أعلنت وكالة مكافحة تهريب المخدرات في النيجر، الجمعة، أن شرطة النيجر صادرت 17 طنا من القنّب الهندي المخدر تقدر قيمتها بنحو 37 مليون دولار، في شحنة مصدرها لبنان ومتجهة إلى ليبيا.

وفي التفاصيل، مرت الشحنة عبر ميناء لومي التوغولي قبل أن يتم نقلها بشاحنة شمالا إلى العاصمة النيجيرية نيامي، وتم ضبط الشحنة في 2 مارس في مستودعات بالعاصمة نيامي.

وكان المهربون يخططون لنقل المخدرات في شاحنات إلى ليبيا عبر بلدة أغاديز الصحراوية، وهي مركز لتهريب البضائع والمهاجرين عبر الصحراء الكبرى.

وتعتبر هذه أكبر عملية ضبط للقنب في تاريخ النيجر وأول شحنة مخدرات من لبنان وتم اعتقال 11 نيجيرياً وجزائريين في نيامي وأغاديز على صلة بالقضية.

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