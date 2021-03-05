عبدالرزاق العرادي: حكومة الدبيبة تفتقد للتوازن السياسي وبقاء «السراج» شرعي

زعم عبدالرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لـ “حزب العدالة والبناء” أن التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية المسربة تفتقد التوازن السياسي وأن حجم الترضيات فيها عال جدا، حسب قوله .

وادعى العرادي- الرجل الثاني في حزب العدالة والبناء- والذي منح صوته لقائمة ” عقيلة – باشاغا ” أنه يتمنى أن تتحصل حكومة عبدالحميد الدبيبة الثقة مراعاة للوضع الحالي لمعيشة الناس وأمنهم والحاجة الماسة إلى حكومة واحدة على مستوى الوطن تنهي الانقسام وتوحد المؤسسات وتتصدى لجائحة كورونا، وتمهد الطريق نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 .

لكن ” العرادي” عضو الحوار السياسي عاد وقال:” قبل هذا وذاك على مجلس النواب أن يعي بأنه عليه اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودسترتها أولاً، بثلثي أعضاء مجلس النواب، قبل منح الثقة لهذه الحكومة، ما يعني ضمنيا وقوفه ضدها بشكل مباشر” .

ووضع العرادي، العديد من الأسباب في منشوره المدرج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “الساعة 24″، منها أن الخارطة نصت على اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ذلك بوضوح، وهي التي أوجدت السلطة التنفيذية الجديدة، ومخالفة ذلك يعني بالضرورة ولادة الفرع دون الأصل، حسب وصفه .

واعتبر العرادي، أن منح الثقة للحكومة يعني بالضرورة استلام المجلس الرئاسي المنتخب سلطاته، بديلا عن المجلس الرئاسي القائم، الذي يعتبر جسما دستوريا، وردت أسماء أعضائه بالأسم في الاتفاق السياسي المضمن دستوريا، وتتطلب إزاحته تعديلا دستوريا جديدا قبل منح الثقة، وهذا الإجراء إن تم القفز عليه سيضع السلطة التنفيذية الجديدة في مواجهة معضلة دستورية تتمثل في عدم تسليم المجلس الرئاسي القائم سلطاته إلى السلطة التنفيذية الجديدة، لأنه سيعد ذلك مخالفة لصريح الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وهو في ذلك محق، حسب قوله .