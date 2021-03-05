السفير الأمريكي لدى ليبيا: منح الثقة للحكومة الجديدة أمر مطلوب بشكل عاجل

تونس 05 مارس 2021 (وال)- قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة مطلوب بشكل عاجل، حتى تتمكّن من مباشرة مهامها، مشيرًا إلى أن هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء والمجالات الأخرى.

وأوضح نورلاند– في بيان – أن الأولوية الآن تلبية احتياجات الشعب الليبي، داعيًا في الوقت ذاته جميع صانعي القرار التعاون معًا بحسن نية، لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعّال في هذه اللحظة الحرجة. (وال- تونس) ر ت

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