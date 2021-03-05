مستشار «باشاغا»: حكومة الدبيبة تتميز بدعم «حفتر» والعالم كان يريدها قوية مصغرة

زعم أحمد شكاب، مستشار فتحي باشاغا في “حوار الصخيرات”، أن التوجه المحلي والدولي لاستبدال حكومة السراج، كان مبنى على إيجاد حكومة قوية مصغرة قادرة على الوصول للانتخابات بفرض قراراتها بمعزل عن سيطرة المليشيات والتدخلات الخارجية والصراعات المحلية وتوحيد البلاد ومؤسساتها وتوفير البيئة التي تطلبها النشاطات الانتخابية خاصة الرئاسية، وفق قوله.

وادعى “شكاب” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حتى الأن لا توجد مؤشرات أن السلطة الجديدة المقترحة تتميز عن سابقتها في ذلك، ربما فقط في الدعم الذي تحصلت عليه من حفتر إن استمر؟” على حد تعبيره.

وكشف رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، عن انتهائه الخميس الماضي، من تشكيلته الوزارية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة قام بتسليم تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار التزام الدبيبة بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع يوم الاثنين المقبل سرت.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب، الجمعة الماضي، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.