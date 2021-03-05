دغيم: عقيلة ترأس قائمة منافسة للدبيبة وخسر أمامها فلا يجوز أن يحكم بمنحه الثقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب، وذلك بموجب قرار البرلمان بجلسته الأخيرة.

دغيم أضاف في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن 125 نائبا خولوا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالدعوة لجلسة في غدامس يوم الخميس 11 مارس، في حالة تعذرت جلسة سرت لأي سبب عن منح الثقة.

وتابع بأن الـ125 عضوًا رفضوا ترأس عقيلة للجلسة وفق القانون والقاعدة القانونية العامة الحاكمة “تعارض المصالح”، لافتا لأن صالح رئيس قائمة منافسة لقائمة عبدالحميد دبيبة، وخسر أمامها فلا يجوز اليوم أن يحكم عليه.

وكان 25 عضوًا طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعاً آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس المقبل، والذي أكدت جزئية مسرّبة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة.

ومن جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليين عن تشجيعهم لمجلس النواب بشأن عقد جلسة برلمانية في مدينة سرت يوم 8 مارس الحالي؛ لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.